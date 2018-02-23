2018-02-23T15:10:08+03:00
Спорт

Тарасова: Судьи отняли золото у Медведевой

Известный российский тренер по фигурному катанию заявила, что россиянку Медведеву засудили на Олимпиаде в Пхенчхане
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Известный российский тренер по фигурному катанию заявила, что россиянку Медведеву засудили на Олимпиаде в Пхенчхане.Известный российский тренер по фигурному катанию заявила, что россиянку Медведеву засудили на Олимпиаде в Пхенчхане.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Татьяна Тарасова прокомментировала победу Алины Загитовой и серебро Евгении Медведевой в турнире женского одиночного фигурного катания на ОИ-2018.

По мнению Тарасовой, высшей ступени больше заслуживала последняя. Однако, как читает тренер, Медведева стала жертвой судейской некомпетентности, пишет «Чемпионат.ру».

"Я считаю, что Медведева откатала идеально. Она сегодня лучше всех на свете и сердцем, и душой, и тем, как положено катать. Лучше не бывает. Судьи недодали баллов, потому что у Жени должна была быть сегодня очень высокая вторая оценка. Компоненты не поставили", — сказала Тарасова.

Придерживается подобного мнения и российский фигурист Илья Авербух. С его слов, золото Пхенчхана должна была получить именно Евгения Медведева.

«Женя выигрывала все за последние несколько лет, и она, конечно, на мой взгляд, по совокупности больше заслуживала это олимпийское золото. Хочу пожелать Жене сил. Я уверен, что у нее еще все может быть», - сказал Авербух в интервью агентству «Р-спорт».

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

23 февраля на Играх - 2018 российские фигуристки откатали произвольную программу. По итогам выступления обе они получили одинаковые оценки- 156,65 балла. Тем не менее, олимпийской чемпионкой Пхенчхана стала 15-летняя Загитова за счет лучшего проката короткой программы 21 февраля, сообщал ранее сайт kp.ru.

Стоит отметить, что обе россиянки установили своеобразный рекорд: Загитовой и Медведевой впервые за всю историю российского и советского спорта удалось занять в одиночном женском фигурном катании первые две ступени олимпийского пьедестала.

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