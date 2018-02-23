2018-02-23T16:21:49+03:00
В мире

Анкара призвала Россию и Иран оказать влияние на Дамаск в ситуации с Восточной Гутой

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил мнение, что наступательные действия сирийской армии в Идлибе нарушают соглашения о прекращении огня
Денис СУХОВ
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Глава МИД Турции Мевлют ЧавушоглуГлава МИД Турции Мевлют ЧавушоглуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Анкара призвала Россию и Иран оказать влияние на правительство в Дамаске в вопросе снижения напряженности в Воточной Гуте. Соответствующее заявление сделал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Авианалеты в Восточной Гуте недопустимы. Россия и Иран должны остановить режим (президента Сирии Башара Асада)», - считает министр.

Чавушоглу выразил мнение, что наступательные действия сирийской армии в провинции Идлиб нарушают достигнутые при содействии Турции, России и Ирана соглашения о прекращении огня в арабской республике.

Напомним, оазис Восточная Гута примыкает к Дамаску с востока и уже несколько лет контролируется боевиками террористических организаций. Находящийся в осаде правительственных войск регион был включен в список зон деэскалации, организованных в Сирии при содействии России, Ирана и Турции.

Однако не все боевики в Восточной Гуте согласились присоединиться к перемирию — недавно обстановка в регионе вновь накалилась. Боевые действия привели к резкому ухудшению гуманитарной ситуации.

В настоящее время в СБ ООН готовится к голосованию проект резолюции о 30-дневном прекращении огня. Российская сторона предложила ряд принципиальных поправок к документу, без которых выполнение перемирия будет практически невозможно.

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