2018-02-25T04:59:42+03:00
Политика

Небензя: Перемирие должно быть достигнуто в Сирии, а не в СБ ООН

Сама по себе резолюция не приведет к прекращению огня, нужно побудить враждующие стороны выполнять ее требования
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Постпред России при ООН Василий Небензя отвечает на вопросы журналистовПостпред России при ООН Василий Небензя отвечает на вопросы журналистовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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То, что Совет Безопасности ООН принял резолюцию по прекращению огня в Сирии, само по себе не приведет к незамедлительному перемирию всех сторон вооруженного конфликта. Их нужно вовлечь в процесс и побудить к выполнению требований Совбеза, считает постпред России при ООН Василий Небензя.

«Перемирие должно быть достигнуто между враждующими сторонами на месте. Оно не может быть достигнуто в СБ ООН при всём уважении к этому институту», - так ответил он на расспросы журналистов после заседания Совета, на котором единогласно была принята резолюция о 30-дневном гуманитарном перемирии.

Российский дипломат отметил, что делегация нашей страны настаивала на включении этого положения в резолюцию, но добиться этого не удалось.

«Мы бы хотели, чтобы перемирие наступило незамедлительно, но давайте будем реалистами: нам бы хотелось вовлечь стороны и побудить их к выполнению (резолюции)», - приводит слова Василия Небензи Интерфакс.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, постпред США при ООН Никки Хейли обвинила российскую делегацию в затягивании принятия резолюции СБ: мол, слишком долго согласовывали позиции и советовались с сирийской стороной.

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