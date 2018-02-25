Госдеп: США хотят немедленного выполнения резолюции СБ ООН о прекращении огня в Сирии

СЕГОДНЯ 03:30 2018-02-25T03:42:47+03:00

По словам пресс-секретаря госдепартамента, «режим Асада и его союзники должны прекратить наступление на Восточную Гуту»

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Вашингтон требует, чтобы официальный Дамаск немедленно выполнил все условия принятой Совбезом ООН резолюции о 30-дневном гуманитарном перемирии и остановил огонь.

«Соединенные Штаты хотят немедленного выполнения резолюции о прекращении огня; режим Асада и его союзники должны прекратить наступление на Восточную Гуту, дать возможность продовольствию и медикаментам добраться до ни в чем неповинных мирных жителей, которые отчаянно в них нуждаются», - написала на своей странице в Twitter официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

В её сообщении даже не упоминается ни о террористах, ни о боевиках вооруженных группировок так называемой «умеренной оппозиции».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, накануне американский президент Дональд Трамп, выступая перед журналистами на совместной пресс-конференции с австралийским премьером, возложил вину за гуманитарный кризис в Сирии на власти САР, Россию и Иран. А постпред США при ООН Никки Хейли обвинила российскую делегацию в затягивании принятия резолюции СБ: мол, слишком долго советовались с сирийской стороной.