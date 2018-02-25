2018-02-25T00:49:25+03:00
Политика

Постпред США заявила, что резолюцию СБ ООН принимали слишком долго из-за России

По словам Никки Хейли, российская делегация «с запозданием присоединилась к международному консенсусу»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Американский постпред при ООН Никки ХейлиАмериканский постпред при ООН Никки ХейлиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американский постпред при ООН Никки Хейли обвинила российских коллег в затягивании работы над проектом резолюции Совета Безопасности о гуманитарной паузе в Сирии, заявив, что решение могло бы быть принято намного раньше, если бы не «запоздалое присоединение России» к международному консенсусу.

По её словам, пока российская делегация 10 дней меняла в документе формулировки и вносила «несколько комментариев», в САР «продолжают падать бомбы», а «матери теряют своих детей». Хейли заявила, что «не было оснований» затягивать, и члены СБ ООН могли принять резолюцию «в среду, в четверг или пятницу».

«Люди в Сирии не должны гибнуть, пока российская делегация ожидает инструкций из Москвы или обсуждает результаты с сирийской стороной. Почему Совет это допускает?» - сказала она после голосования.

Со своей стороны, российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Москва встревожена «публичными заявлениями отдельных официальных лиц США, выступающих с угрозами агрессии против суверенной Сирии».

«Сразу предупреждаем: мы не допустим произвольной интерпретации только что принятой резолюции. Требуем прекратить раскручивание этой безответственной риторики и вместо этого включиться в общие усилия по урегулированию конфликта», - приводит его слова ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, резолюция СБ ООН по 30-дневному перемирию в Сирии была принята единогласно в субботу, 24 февраля.

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