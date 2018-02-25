Глава МОК рекомендовал не восстанавливать в правах Олимпийский комитет России

СЕГОДНЯ 05:12 2018-02-25T05:24:16+03:00

Глава МОК Томас Бах рекомендовал не восстанавливать в правах Олимпийский комитет России Фото: REUTERS

При этом Томас Бах отметил, что ОКР выполнил все предъявленные в начале декабря условия

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В южнокорейском Пхенчхане продолжается заседание сессии Международного олимпийского комитета, на котором обсуждается возможность снятия санкций с Олимпийского комитета России и наших спортсменов, сообщает портал Inside The Games.

«Исполком вынес на сессию рекомендацию не восстанавливать Олимпийский комитет России, несмотря на соблюдение требований, которые были предъявлены российской стороне 5 декабря, после решения о дисквалификации организации», - заявил глава МОК Томас Бах.

Ранее стало известно, что нашим спортсменам запретили пройти на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр – 2018 под российским триколором. Как и на открытии Игр, сборная России пройдет под флагом МОК.

Напомним, церемония состоится в воскресенье, 25 февраля, начало в 14:00 по московскому времени. Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию и рассказывать о главных событиях в провожающем Олимпиаду Пхенчхане.