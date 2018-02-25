Глава МОК рекомендовал не восстанавливать в правах Олимпийский комитет России
В южнокорейском Пхенчхане продолжается заседание сессии Международного олимпийского комитета, на котором обсуждается возможность снятия санкций с Олимпийского комитета России и наших спортсменов, сообщает портал Inside The Games.
«Исполком вынес на сессию рекомендацию не восстанавливать Олимпийский комитет России, несмотря на соблюдение требований, которые были предъявлены российской стороне 5 декабря, после решения о дисквалификации организации», - заявил глава МОК Томас Бах.
Ранее стало известно, что нашим спортсменам запретили пройти на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр – 2018 под российским триколором. Как и на открытии Игр, сборная России пройдет под флагом МОК.
Напомним, церемония состоится в воскресенье, 25 февраля, начало в 14:00 по московскому времени. Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию и рассказывать о главных событиях в провожающем Олимпиаду Пхенчхане.