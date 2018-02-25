Наша сборная на закрытии Олимпиады в Пхенчхане не сможет пройти под флагом России

СЕГОДНЯ 04:03 2018-02-25T04:39:14+03:00

Российским спортсменам не разрешат пройти под флагом страны на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане Фото: REUTERS

СМИ сообщают, что МОК запретил российским спортсменам пронести во время церемонии знамя своей страны

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Наша национальная сборная и на закрытии Олимпиады – 2018 в южнокорейском Пхенчхане не сможет пройти под флагом России. После долгих споров и согласований исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение отказать российским спортсменам в праве пронести на церемонии закрытия Зимних игр знамя своей Родины.

Об этом сообщает портал Inside The Games, отмечая, что МОК снимет временное отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) вскоре после Игр в Южной Корее. Ожидалось, что это произойдет до конца Олимпиады.

Как ранее писал сайт kp.ru, 5 декабря МОК временно исключил ОКР из организации и озвучил итоговое решение по участию нашей сборной в Олимпиаде 2018 года: сборная России отстранена, а «чистые» российские спортсмены смогут выступить на зимних Играх в Южной Корее только под нейтральным олимпийским флагом и в статусе «спортсмены-олимпийцы из России». Но обещали, что если ОКР выполнит ряд условий, то на церемонии закрытия Игр наши спортсмены смогут пройти под флагом своей страны.

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