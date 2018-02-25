Берлин и Лондон приветствовали резолюцию СБ ООН о перемирии в Сирии

СЕГОДНЯ 09:42 2018-02-25T11:56:24+03:00

Министры иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и его британский коллега Борис Джонсон на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Министры иностранных дел Германии и Великобритании – Зигмар Габриэль и Борис Джонсон почти одновременно выступили с похожими заявлениями по поводу принятой этой ночью резолюции СБ ООН о 30-дневном гуманитарном перемирии в Сирии. Оба приветствовали тот факт, что документ был одобрен всеми членами Совбеза и выступили за срочную реализацию документа.

«Я приветствую сегодняшнее единогласное принятие резолюции Совета Безопасности ООН №2401 по Сирии. Гуманитарная помощь и медицинская эвакуация срочно необходимы по всей Сирии, но особенно в Восточной Гуте. Те, у кого есть влияние на режим (президента САР Башара Асада) должны теперь обеспечить полное соблюдение прекращения огня», - написал Борис Джонсон на своей странице в Twitter.

Его немецкий коллега Зигмар Габриэль полностью согласен с бывшим мэром Лондона. Он тоже похвалил Совбез за единодушную поддержку резолюции и заявил, что «теперь важно полностью реализовать её без дальнейших задержек».

«Это наш призыв ко всем сторонам в Сирии: должно быть установлено устойчивое прекращение боевых действий, которое позволит незамедлительно и беспрепятственно доставлять гуманитарную помощь. Нам срочно нужно эвакуировать тяжелобольных и раненых, а также самых беспомощных и детей. Каждая минута на счету», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД ФРГ.