Южная Корея надеется на скорейшее начало диалога между США и КНДР

СЕГОДНЯ 09:34 2018-02-26T09:34:12+03:00

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Власти Южной Кореи надеются на скорейшее начало конструктивного диалога между КНДР и США. Такое заявление сделал официальный представитель министерства объединения Пэк Тэ Хён во время брифинга в Сеуле.

"Надеемся на то, что конструктивные переговоры начнутся между Северной Кореей и США при подходящей возможности", - цитирует его NHK.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в воскресенье, 25 февраля, в Южной Корее состоялась встреча президента страны Мун Чжэ Ина с делегацией КНДР, прибывшей на закрытие Олимпиады 2018 года в Пхенчхане. В ходе этих переговоров представители Пхеньяна заявили о готовности своей страны к диалогу с Вашингтоном.

Между тем, в Белом доме пообещали подумать о переходе к переговорам в случае, если это действительно станет шагом к денуклеаризации Корейского полуострова. В ином случае давление на КНДР продолжится.