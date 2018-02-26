Ученые определили срок полной победы человечества над алкоголизмом

СЕГОДНЯ 11:08 2018-02-26T11:08:24+03:00

В ходе естественного отбора у людей выработается непереносимость к алкоголю

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Человечество одержит полную победу над алкоголизмом через тысячу лет. Это случится благодаря естественному отбору, в ходе которого у людей выработается непереносимость к спиртному. Об этом рассказали американские ученые из Пенсильванского университета Кейси Элизабет Джонсон и Бенджамин Войт.

Ученые изучили геномы более 2,5 тысяч человек. По словам доктора Джонсон, генетические мутации, повышающие сопротивляемость к малярии, приведут к изменениям в генах, относящимся к группе ADH. Мутация этого гена способна запустить и сопротивляемость к алкоголю. В организме будут быстрее расщепляться спирты, поэтому самочувствие человека ухудшится сразу же после распития алкоголя. Так к спиртному выработается стойкая неприязнь.

Подобные генетические процессы ученые уже нашли среди жителей ЮВА, народов йоруба и ишан в Нигерии. Сейчас мутации начинают проявляться и в Европе, сообщает "Ридус".

Ранее французские ученые установили, что злоупотребление алкоголем увеличивает в три раза риск развития старческого слабоумия, сообщает сайт kp.ru.

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Если вы бережете бутылку хорошего коньяка на черный день, то этот день уже настал. Ученые из Университета Пенсильвании Келси Джонсон и Бенджамин Войт решили проанализировать базу данных проекта «1000 геномов». Это одно из крупнейших международных исследований, целью которого было составление каталога генетических вариаций тысячи человек, представлявших 14 популяций Европы, Африки, Восточной Азии, Северной и Южной Америки. (подробности)