2018-02-26T13:17:24+03:00
В мире

Турция ввела спецназ в сирийский Африн

Военнослужащие должны будут обеспечить успешное завершение операции "Оливковая ветвь"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вице-премьер Турции Бекир БоздагВице-премьер Турции Бекир БоздагФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Анкара объявила о введении армейского и полицейского спецназа в сирийский Африн, где уже больше месяца проводится операция "Оливковая ветвь", направленная против курдских формирований. Такое заявление сделал вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

"В Африн направлены наши силы специального назначения для защиты мирных жителей и обеспечения успешного завершения операции", — сказал он в эфире телеканала NTV, подчеркнув, что авиация также продолжает наносить удары по позициям вооруженных группировок.

Как сообщал сайт kp.ru ранее, турецкие ВС начали операцию против курдско-арабских формирований "Сирийских демократических сил" в Африне еще 20 января. В республике членов этого объединения считают террористами и хотят уничтожить их. Правительство Сирии такое вторжение на территорию страны уже назвало актом агрессии и призвало мировое сообщество повлиять на Анкару.

Между тем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его войска не уйдут из Африн, пока не достигнут своих целей, и пообещал окружить город в ближайшие дни.

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