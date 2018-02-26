26 Февр. 18:41 2018-02-26T18:41:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Стало известно, от чего умерла индийская актриса Шридеви.

Напомним, ранее сообщалось, что 24 февраля в возрасте 54 лет скончалась звезда Болливуда Шридеви (настоящее имя Шри Амма Янгер Айяпан). Это произошло в Дубае, куда актриса приехала на свадьбу своего племянника. В СМИ появилась информация, что причиной смерти мог стать сердечный приступ.

Как сообщает издание India Today со ссылкой на свидетельство о смерти, актриса умерла в результате несчастного случая. Женщина утонула.

По данным некоторых СМИ, у Шридеви остановилось сердце, после чего она упала в ванную. Кроме того, сообщается, что в крови актрисы обнаружены следы алкоголя. Ранее стало известно, что после новостей о смерти звезды Болливуда, снявшейся в 270 фильмах, у ее дома собрались многочисленные толпы поклонников.