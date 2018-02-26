2018-02-26T18:41:39+03:00
Звезды

Стало известно, от чего умерла индийская актриса Шридеви

Звезда Болливуда Шридеви умерла в возрасте 54 лет
Екатерина БОЛГОВА
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Индийская актриса ШридевиИндийская актриса ШридевиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Стало известно, от чего умерла индийская актриса Шридеви.

Напомним, ранее сообщалось, что 24 февраля в возрасте 54 лет скончалась звезда Болливуда Шридеви (настоящее имя Шри Амма Янгер Айяпан). Это произошло в Дубае, куда актриса приехала на свадьбу своего племянника. В СМИ появилась информация, что причиной смерти мог стать сердечный приступ.

Как сообщает издание India Today со ссылкой на свидетельство о смерти, актриса умерла в результате несчастного случая. Женщина утонула.

По данным некоторых СМИ, у Шридеви остановилось сердце, после чего она упала в ванную. Кроме того, сообщается, что в крови актрисы обнаружены следы алкоголя. Ранее стало известно, что после новостей о смерти звезды Болливуда, снявшейся в 270 фильмах, у ее дома собрались многочисленные толпы поклонников.

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