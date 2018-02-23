Минфин США пообещал ввести новые санкции против России

23 Февр. 21:16 2018-02-23T21:34:46+03:00

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Как сообщил на брифинге для журналистов глава Министерства финансов США Стивен Мнучин, его ведомство в предстоящий месяц планирует огласить новые антироссийские «рестрикции».

— Мы изучаем вмешательство [России] в выборы [в США]. Взаимодействуем с ФБР, которое предоставляет нам информацию по последним расследованиям, включая фамилии частных лиц [из РФ], находящихся в разработке, — заявил чиновник.

Более конкретно о форме и содержании возможных санкций он, однако, не рассказал. Впрочем, учитывая «мощь» предыдущих подобных шагов новой администрации США, можно предположить, что и дальнейшие меры не будут чем-то из ряда вон выходящим.

Напомним, 16 февраля 2018 года спецпрокурор Роберт Мюллер представил решение суда округа Колумбия о «российских интернет-троллях». Перечислены фамилии 13 сотрудников петербургской фирмы «Агентство интернет-исследований», включая её основателя, бизнесмена Евгения Пригожина. Все они якобы «вмешивались в американские выборы» с помощью постов в твиттере и рекламных объявлений на фейсбуке.

Ранее, 29 января 2018 года, представлен «Доклад о ведущих политиках и олигархах России» на 210 имён — этакий справочник «Кто есть кто в РФ», просто скопированный из открытых источников, наподобие «рейтинга миллиардеров» по версии журнала Forbes.

— Исходя из логики предыдущих докладов — «списка олигархов» и «списка троллей» — можно предположить, что в новых «чёрных листах» будут люди того же ранга: чиновники, бизнесмены, IT-специалисты, якобы «взломавшие американские выборы», — комментирует кандидат исторических наук, эксперт по США Ярослав Левин. — Можно предположить, что против них будут применяться «стандартные» меры: заморозка активов (находящихся в юрисдикции западных стран), судебные иски; в случае информационных компаний — различные виды блокировок, например, запрет на территории Штатов. В то же время, учитывая весьма слабый эффект от предыдущих «стоп-листов», скорее всего, новые санкции также станут лишь имитацией бурной деятельности, — полагает Левин.

Самый интересный вопрос — в чём же истинная причина такого сочетания грозной риторики и мягких поступков Белого дома на «российском фронте». Ряд опрошенных «КП» экспертов считает, что дело в личной обиде президента Трампа на Конгресс (который как раз настаивает на более серьёзных санкциях): мол, вы не поддержали наши реформы во внутренней политике, тогда и мы не будем поддерживать вас во внешней. В то же время другие политологи полагают, что причиной может быть нежелание Вашингтона осложнять отношения с Россией на фоне требующих решения проблем на Ближнем Востоке и в других регионах.

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