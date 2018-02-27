Якубович объяснил свои слова о «шизофрении» на «Поле чудес»

СЕГОДНЯ 13:52 2018-02-27T13:59:27+03:00

Телеведущий обвинил недобросовестные СМИ в том, что те подняли шумиху из ничего

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Телеведущий Леонид Якубович прокомментировал скандал, который разгорелся после упоминании о «шизофрении» в программе «Сегодня вечером». Так, он обвинил во всем недобросовестные СМИ: по мнению народного артиста России, средства массовой информации подняли шумиху, даже не ознакомившись с видеозаписью его интервью. При этом ведущий «Поле чудес» выразил мнение, что современные журналисты «в погоне за сенсациями перестали проверять информацию».

«Для того чтобы распространять сплетни и слухи, не разобравшись в ситуации, ничего не надо. И журналистом тоже быть не надо. Наверное, не стоит обращать на это внимания. Единственно, жалко, что такие "утки" перепечатывают солидные издания. Теряется доверие к печатному слову», - сказал Якубович РИА Новости.

Также он заметил, что в конце концов «кто-то все-таки догадался посмотреть видео, как оно было на самом деле». «Хотя завтра ведь найдется новый повод, тут я не обольщаюсь. Но я рад, что на "Поле чудес", что бы кто ни писал, приходят хорошие добрые люди. Программа как была народной, так ей и остается», - добавил телеведущий.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее интернет-пользователей возмутили слова Леонида Якубовича, сказанные им в студии программы «Сегодня вечером» якобы о гостях телешоу «Поле чудес». Позднее некоторые СМИ обвинили его в том, что он, характеризуя игроков, использовал слова «диагноз» и «шизофрения».

Однако на Первом канале не согласились с тем, что ведущий старейшей развлекательной программы России как-то оскорблял участников «Поле чудес». А генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР) Анатолий Лысенко, который является одним из создателей «Поле чудес», выразил уверенность в том, что Якубовича просто неправильно поняли.