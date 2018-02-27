Глава Минкомсвязи нашел украинский след в вирусе-вымогателе NоtPetya

27 Февр. 15:45 2018-02-27T15:45:27+03:00

Между тем, многие европейские страны продолжают бездоказательно обвинять в распространении программы именно Россию

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К распространению вредоносной программы-вымогателя NоtPetya причастна Украина. Такое заявление сделал глава министерства связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

По его словам, Россия не имеет никакого отношения к данному вирусу, а вот "украинский след" определенно есть, потому что программа была распространена именно через их бухгалтерский софт. В целом же, сетевой "червь" мог быть создан "кем угодно".

"Его собрали из двух компонентов, которые западные СМИ называют компонентами кибероружия, разработанного АНБ, которое утекло в открытые источники до того, как был этот вирус создан. Лежали кирпичики в открытом доступе, его собрали и распространили. А обвинили нас", - цитирует "Интерфакс" Никифорова.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, вирус-вымогатель NotPetya атаковал компьютерные сети различных компаний в Европе и Азии еще в июне прошлого года. Недавно сразу несколько стран вновь заявили о якобы причастности России к распространению этой вредоносной программы.

Такое заявление сделали в МИД Великобритании, администрации президента США, правительстве Канады и Австралии. Между тем, в Кремле подобные выпады расценили как "продолжение русофобской кампании".