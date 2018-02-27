Боевики сорвали первую гуманитарную паузу в сирийской Восточной Гуте
Боевики террористических организаций сорвали первую гуманитарную паузу в пригороде Дамаска Восточной Гуте, не позволив мирным жителям эвакуироваться из зоны боевых действий по специально организованному коридору. Об этом сообщил начальник группы контроля зоны деэскалации в Восточной Гуте генерал Виктор Паньков.
«Двадцать седьмого февраля в девять часов утра был открыт гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из зоны деэскалации. В настоящее время идет интенсивный огонь со стороны боевиков и ни одного мирного жителя не вышло», - цитирует Панькова агентство РИА Новости.
По данным российского центра примирения враждующих сторон в Сирии, в течение всего дня боевики из Восточный Гуты продолжали минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска. Однако несмотря на провокации, сирийские войска с 9 утра местного времени прекратили боевые действие и соблюдали режим тишины на протяжении всей гуманитарной паузы.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что начиная с 27 февраля в Восточной Гуте организуют ежедневные гуманитарные паузы. Режим прекращения огня будет вводиться с 9:00 до 14:00 по местному времени.
Предполагается, что через гуманитарный коридор у населенного пункта Вафидин мирное население сможет покинуть зону конфликта и получить помощь. Для этих целей развернут мобильный медпункт и подготовлены автобусы для транспортировки беженцев в места временного пребывания. Безопасность обеспечивается сирийскими правительственными войсками и российской военной полицией.
Как сообщал сайт «КП», согласно резолюции СБ ООН, принятой 24 февраля, на всей территории САР должен установиться режим прекращения огня по меньшей мере на 30 дней.
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