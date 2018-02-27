2018-02-27T21:56:30+03:00
В мире

В Вашингтоне торжественно открыли площадь Бориса Немцова

Ранее городской совет переименовал в честь российского политика участок Висконсин авеню перед входом в посольство РФ
Денис СУХОВ
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Фото: twitter.com/ekoslofФото: twitter.com/ekoslof
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Перед посольством РФ в Вашингтоне торжественно открыли площадь Boris Nemtsov Plaza, названную в честь российского политика, убитого в Москве три года назад.

Площадь Немцова, а вернее небольшой перекресток, находится напротив входа в российское посольство. По данным газеты The Hill, в торжественных мероприятиях приняли участие конгрессмены, представители госдепартамента и другие официальные лица, а также дочь политика Жанна Немцова.

В ходе церемонии на площади была установлена памятная табличка в честь Немцова.

Как сообщал сайт «КП», в начале февраля городской совет Вашингтона принял решение переименовать участок Висконсин авеню перед российским посольством в площадь Немцова. Власти американской столицы уверены, что такой шаг «символизирует приверженность демократии».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что городские власти разрешили поместить памятную табличку на доме по адресу Малая Ордынка, 3, где проживал Немцов. Она будет установлена при условии согласия жителей дома.

Борис Немцов был застрелен в ночь на 28 февраля на большом Москворецком мосту. В июне 2017 года суд признал виновными непосредственных исполнителей убийства — все они получили от 11 до 20 лет лишения свободы.

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