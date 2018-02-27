Посол РФ в Великобритании призвал Лондон повлиять на боевиков в Сирии

27 Февр. 22:57 2018-02-27T23:04:33+03:00

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Российский посол в Великобритании Александр Яковенко прокомментировал итоги встречи с заместителем министра иностранных дел королевства Аланом Дунканом, в ходе которой обсуждалась ситуация в Сирии.

В частности, российский представитель довел до сведения британских коллег, что Москву не устраивает риторика Лондона, который возлагает на РФ ответственность за гуманитарную катастрофу в арабской республике.

Яковенко также добавил, что во время встречи с Дунканом призвал британский МИД употребить все свое влияние на стороны сирийского конфликта с тем, чтобы обеспечить режим прекращения огня.

«Я прямо сказал господину Дункану: что британская сторона может сделать для того, чтобы помочь соблюдению режима прекращения огня?», - заявил Яковенко журналистам.

По его словам, в ответ британская сторона заверила, что сделает «все от них зависящее», чтобы вступить в непосредственный контакт с теми, кто «орудует на месте».

Как сообщал ранее сайт «КП», 24 февраля Совет безопасности ООН принял резолюцию 2401, которая требует от всех сторон сирийского конфликта немедленного прекращения огня по меньшей мере на 30 дней. Предполагается, что это позволит доставить гуманитарную помощь мирному населению и провести эвакуацию пострадавших.

Накануне Минобороны РФ объявило, что с 27 февраля будет действовать ежедневное пятичасовое перемирие в районе пригорода Дамаска Восточной Гуты, где в последние недели происходят наиболее серьезные столкновения.

В Великобритании инициативу раскритиковали, отметив, что резолюция ООН предполагает круглосуточное прекращение огня.