2018-02-27T23:04:33+03:00
Политика

Посол РФ в Великобритании призвал Лондон повлиять на боевиков в Сирии

Ранее Александр Яковенко провел встречу с замглавы МИД королевства Аланом Дунканом
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments8
Посол РФ в Сирии Александр ЯковенкоПосол РФ в Сирии Александр ЯковенкоФото: ТАСС
Изменить размер текста:

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко прокомментировал итоги встречи с заместителем министра иностранных дел королевства Аланом Дунканом, в ходе которой обсуждалась ситуация в Сирии.

В частности, российский представитель довел до сведения британских коллег, что Москву не устраивает риторика Лондона, который возлагает на РФ ответственность за гуманитарную катастрофу в арабской республике.

Яковенко также добавил, что во время встречи с Дунканом призвал британский МИД употребить все свое влияние на стороны сирийского конфликта с тем, чтобы обеспечить режим прекращения огня.

«Я прямо сказал господину Дункану: что британская сторона может сделать для того, чтобы помочь соблюдению режима прекращения огня?», - заявил Яковенко журналистам.

По его словам, в ответ британская сторона заверила, что сделает «все от них зависящее», чтобы вступить в непосредственный контакт с теми, кто «орудует на месте».

Как сообщал ранее сайт «КП», 24 февраля Совет безопасности ООН принял резолюцию 2401, которая требует от всех сторон сирийского конфликта немедленного прекращения огня по меньшей мере на 30 дней. Предполагается, что это позволит доставить гуманитарную помощь мирному населению и провести эвакуацию пострадавших.

Накануне Минобороны РФ объявило, что с 27 февраля будет действовать ежедневное пятичасовое перемирие в районе пригорода Дамаска Восточной Гуты, где в последние недели происходят наиболее серьезные столкновения.

В Великобритании инициативу раскритиковали, отметив, что резолюция ООН предполагает круглосуточное прекращение огня.

Еще больше материалов по теме: «Гражданская война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В США 11 военнослужащим базы стало плохо после вскрытия конверта
В Госдуме предлагают ввести единые требования для ручной клади
Глава Минобрнауки высказалась за сокращение количества школьных олимпиад
Храм Гроба Господня откроют после трехдневной забастовки
В Москве двое пожарных погибли при тушении квартиры многоэтажки
В России состоялись первые теледебаты кандидатов в президенты
Опубликовано видео испытаний самого большого в мире самолета
Умер режиссер трех фильмов бондианы Льюис Гилберт
WADA подтвердило запрет на спортивные чемпионаты в России
СМИ: Российскую премьеру фильма «Мстители: Война бесконечности» перенесли на 3 мая
В Вашингтоне торжественно открыли площадь Бориса Немцова
СМИ: Трамп выбрал главу президентской предвыборной кампании 2020 года
Сбой на Арбатско-Покровской линии метро ликвидировали
Власти Калифорнии разрешили испытание беспилотных автомобилей без водителя в салоне
На Украине ушел из жизни легендарный летчик-испытатель Юрий Курлин
Российский центр примирения: Боевики воспользовались гуманитарной паузой в Восточной Гуте для наступления
Собаки победили хозяина в скоростном поедании лапши
Руководство ФРС США намерено продолжать постепенное увеличение процентной ставки
Киевский суд отказался отстранить от должности одесского мэра