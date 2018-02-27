2018-02-27T19:59:57+03:00
Политика

Российский центр примирения: Боевики воспользовались гуманитарной паузой в Восточной Гуте для наступления

Террористы атаковали позиции правительственных войск под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела
Денис СУХОВ
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Российский центр примирения: Боевики воспользовались гуманитарной паузой в Восточной Гуте для наступленияРоссийский центр примирения: Боевики воспользовались гуманитарной паузой в Восточной Гуте для наступленияФото: REUTERS
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Боевики террористических организаций в пригороде Дамаска Восточной Гуте воспользовались гуманитарным перемирием для наступления на позиции сирийских правительственных войск. Об этом сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Во время «гуманитарной паузы» боевики вооруженных группировок продолжали атаковать позиции правительственных сил в районе населенных пунктов Хазрама и Нашабия», - рассказал генерал.

По его словам, атаки боевиков сопровождались интенсивным обстрелом из артиллерийского и стрелкового вооружения.

Евтушенко также отметил, что минометным обстрелам подвергся гуманитарный коридор между населенными пунктами Хараста и Дума, предназначенный для беспрепятственного выхода мирных жителей из зоны боевых действий. При этом одна из мин разорвалась в 500 метрах от контрольно-пропускного пункта.

В Центре призвали лидеров вооруженных группировок соблюдать гуманитарное перемирие и не препятствовать выходу мирных жителей в безопасные районы.

Как сообщал сайт «КП», 24 февраля Совет Безопасности принял резолюцию, которая предписывает немедленно установить на территории Сирии 30-дневное перемирие, чтобы мирные жители могли получить гуманитарную помощь. При этом террористические организации изначально исключены из режима прекращения огня.

С 27 февраля Минобороны РФ и сирийские военные организовали в районе Восточной Гуты ежедневные гуманитарные паузы с 9:00 до 14:00, а также коридор для выхода мирных жителей. Подчеркивается, что несмотря на провокации боевиков, Дамаск намерен соблюдать режим прекращения огня в указанные часы.

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