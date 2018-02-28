2018-02-28T13:55:00+03:00
Общество

Песков отверг связь между визитом Патрушева в Таиланд и задержанием Лесли и Рыбки

По словам пресс-секретаря президента РФ, поездка секретаря Совбеза России была согласована заранее
Екатерина БОЛГОВА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нелепым предположение о какой-либо связи визита секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в Таиланд и задержанием там блогеров Алекса Лесли (Александра Кириллова) и Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич).

"Подобные визиты, конечно, согласовываются заблаговременно и, конечно же, нелепо каким-то образом ассоциировать это с задержанием российских граждан на территории Таиланда", - сказал Песков журналистам.

Ранее стало известно, что накануне Патрушев прибыл с визитом в Таиланд, а 1 марта он направится в Индонезию.

Как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 25 февраля, в Таиланде были задержаны десять человек, среди которых восемь россиян, за проведение незаконного секс-тренинга. В мероприятии участвовали больше 40 российских туристов, а среди организаторов -Алекс Лесли и Настя Рыбка. 27 февраля их выпустили под залог в размере около 5 тысяч долларов, но позже вновь задержали силами Иммиграционного бюро Таиланда.

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