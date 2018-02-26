Настя Рыбка попала в тайскую тюрьму

СЕГОДНЯ 00:50 2018-02-26T01:10:07+03:00

Также в застенках оказался её секс-тренер и друг Алекс Лэсли. Точная причина ареста пока официально не названа [видео]

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В тайском курортном городе Паттайя секс-гуру и его верная ученица Настя Рыбка (настоящее имя Анастасия Вашукевич) проводили свои семинары. Один учит правилам пикапа (быстрые знакомства), другая - искусству соблазнения. Естественно, что все слушатели – из России.

Как раз сегодня был завершающий, финальный день десятидневного семинара. Алекс транслировал все в интернет. Ученики - молодые люди - рассказывали о своих секс-успехах, радовались и веселились, как вдруг неожиданно в помещение ворвались полицейские. Первым делом стражи порядка вырвали из рук помощницы Кириллова мобильный телефон, с которого шла он-лайн трансляция. Последнее, что успел сказать на камеру Алекс: «Гриша, звони в полицию!».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/640860" frameborder="0"></iframe> Настя Рыбка попала в тюрьму в Таиланде.Также в застенках оказался её секс-тренер и друг Алекс Лэсли. Точная причина ареста пока официально не названаЕлена ЛАПТЕВА

Известно, что Настя Рыбка в этом помещении, в момент когда задерживали Лэсли, не находилась. Она сегодня весь день провела на острове Ко Ланта с другими участниками семинара. Однако, буквально только что на ее страничке в соцсети появилось сообщение: «Настя Рыбка и Алекс Лесли сейчас в тайской тюрьме...Никаких обвинений не было предъявлено...».

Секс-гуру Алекс Лэсли транслировал все происходящее в интернетФото: скрин с видео

Тут же выдвигается предположение, что история связана с недавним скандалом, в котором была замешана "охотница на богачей". Но, судя по комментариям в соцсетях, не все верят что это правда. Многие считают, что это может быть инсценировкой, своеобразным PR-ходом хитрой и циничной парочки. Тем более, что официальных комментариев пока не последовало.

В своих соцсетях Рыбка выкладывает очень откровенные фотографии и не стесняется своих похожденийФото: СОЦСЕТИ

Настя и Алекс много времени проводят вместе. И не только в ТаиландеФото: СОЦСЕТИ

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