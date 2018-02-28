Режиссер «Стражей Галактики» шокировал поклонников фильма новостью о Груте

СЕГОДНЯ 14:08 2018-02-28T14:08:51+03:00

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Создатель фантастического боевика «Стражи Галактики» Джеймс Ганн разочаровал поклонников своего творчества. Режиссер пояснил перевоплощение одного из главных персонажей — человека-дерева Грута.

«Первый Грут умер. Малыш Грут — это его сын», - написал в своем микроблоге Twitter Ганн.

В первом фильме Грут погибает при взрыве, однако затем появляется маленький Грут. Зрители думали, что Грут переродился, как птица Феникс, но режиссер шокировал их новостью: юный Грут — совершенно новый Грут. Юноша ничего не помнит, так как провел всего два месяца с другими главными героями, пишет Ганн.

“Правда? Я думал, это нечто вроде клона… подобно собаке Барбары Стрейзанд”, - написал один из поклонников.

Некоторые фанаты возмутились убийством старого Грута, другие похвалили режиссера за оригинальный ход, третьи проявили иронию. «Если от Грута отрезать ветку, она превратится в нового Грута? Получится тот же Грут? С частью его души? Или совершенно новое существо? А если Грута измельчить?», - пишет один из фанатов.

Первый фильм «Стражи Галактики» вышел в 2014 году, а сиквел — весной 2017-го. На 2020 год Ганн запланировал релиз третьей серии, сообщает сайт kp.ru.