2018-02-28T14:26:25+03:00
Политика

Песков пояснил причину срыва гуманитарной паузы в Восточной Гуте

Террористы продолжают устраивать провокации
Алексей КАРЕЛИН
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В Восточной Гуте в результате обстрелов страдают мирные жителиВ Восточной Гуте в результате обстрелов страдают мирные жителиФото: REUTERS
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Провокации террористов мешают урегулировать ситуацию в Восточной Гуте. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимир Путина Дмитрий Песков.

«Россия во исполнение принятой накануне резолюции делает все возможное для обеспечения соответствующих гуманитарных пауз и для разблокирования ситуации в Восточной Гуте. Тем не менее провокации, которые продолжаются со стороны террористов, к сожалению, пока не дают возможности должным образом эту ситуацию урегулировать», - говорит Песков.

По его словам, Россия и Сирия проводят совместные мероприятия, чтобы обеспечить необходимые гуманитарные условия. Российские военные, с точки зрения международного права, единственные, кто находится в Сирии легитимно, потому что за их помощью обратилось руководство Сирии, заявил Песков.

Как сообщал сайт kp.ru, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об открытии с 27 февраля гуманитарного коридора в Восточной Гуте. Гуманитарная пауза должна длиться ежедневно с 9:00 (10:00 мск) до 14:00. Однако в первый же день боевики обстреляли район населенного пункта Мухайам аль-Вафидин, где открыли гуманитарный коридор.

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