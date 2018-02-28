28 Февр. 21:14 2018-02-28T21:14:41+03:00

Немецкие СМИ сообщили о хакерской атаке на сервера МИД и Минобороны ФРГ Фото: REUTERS

Ответственность за акцию возлагают на Fancy Bears, которую ряд стран связывают с Россией

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Немецкие СМИ сообщили о хакерской атаке на защищенные сервера министерства иностранных дел и оборонного ведомства ФРГ.

«Российская группа хакеров «APT 28» успешно атаковала МИД и министерство обороны», - цитирует издание Bild слова источника из структур безопасности.

При этом утверждается, что успешные атаки продолжались в течение продолжительного срока, возможно, речь идет о годе. Взломанные сервера считались ранее неуязвимыми для внешнего нападения.

Хакерская группа «АРТ 28», также известная как Fancy Bears, осуществляет кибератаки на государственные информационные, военные и иные ресурсы. В ряде стран группу связывают с Россией, однако никаких убедительных доказательств этому не приводилось.

Ранее власти Великобритании, США, Канады и Австралии возложили на Россию ответственность за атаку вируса-вымогателя NotPetya, которая произошла в июне 2017 года. Впрочем, никаких доказательств причастности Москвы предоставлено не было, и дело ограничилось лишь грозной риторикой официальных лиц.