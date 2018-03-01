2018-03-01T07:56:25+03:00
Политика

Пентагон: Порошенко поспешил с заявлением о поставках оружия США Украине

Накануне лидер Незалежной объявил, что первую партию американского вооружения Киев ждёт уже через несколько недель
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве 28 февраляПрезидент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве 28 февраляФото: REUTERS
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В Пентагоне опровергли вчерашнее заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что первая партия американского оружия прибудет в Незалежную уже через несколько недель.

«По поводу поставок вооружений преждевременно говорить о том, когда это будет», - сказал РИА Новости представитель пресс-службы министерства обороны США.

Ранее в среду, 28 февраля, Порошенко на пресс-конференции в Киеве объявил соотечественникам, что «оборонительное» вооружение из Соединенных Штатов поступит на Украину уже совсем скоро, в ближайшие недели. По его словам, речь идет о «целом ряде поставок», в том числе антиснайперских комплексах, «средствах электронной борьбы и многих других видах вооружения». Кроме того, украинские власти рассчитывают получить от Вашингтона противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Пресс-конференцию Петра Порошенко транслировал в прямом эфире телеканал «112 Украина».

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