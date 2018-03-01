Фигуристка Медведева сделает перерыв в карьере после ЧМ в Милане

СЕГОДНЯ 11:32 2018-03-01T11:32:42+03:00

Изменить размер текста: A A

После выступления на чемпионате мира в Милане российская фигуристка Евгения Медведева сделает перерыв в карьере. После летнего отдыха спортсменка планирует попасть на все крупные соревнования: этапы Гран-при, чемпионаты мира, Европы и России, а также на Олимпиаду-2022 в Пекине.

«После чемпионата мира в Милане у меня будет перерыв в карьере - летний отдых. А на сам следующий сезон никаких пауз — ни на этапы Гран-при, ни тем более на чемпионаты России, Европы и мира», - рассказала Медведева «Известиям».

Как сообщал сайт kp.ru, Евгения Медведева получила две серебряных медали в соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Ее мировой рекорд в короткой программе - 81,61 балла - побила только другая российская спортсменка - Алина Загитова. Однако в произвольной программе обе россиянки набрали равное количество баллов.

По словам Медведевой, она оставила всю себя на льду, а самым ярким воспоминанием за всю Олимпиаду оказались выкрики фанатов.