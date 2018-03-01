2018-03-01T11:32:42+03:00
Спорт

Фигуристка Медведева сделает перерыв в карьере после ЧМ в Милане

Ранее спортсменка заявила о планах выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Российская фигуристка Евгения МедведеваРоссийская фигуристка Евгения МедведеваФото: REUTERS
Изменить размер текста:

После выступления на чемпионате мира в Милане российская фигуристка Евгения Медведева сделает перерыв в карьере. После летнего отдыха спортсменка планирует попасть на все крупные соревнования: этапы Гран-при, чемпионаты мира, Европы и России, а также на Олимпиаду-2022 в Пекине.

«После чемпионата мира в Милане у меня будет перерыв в карьере - летний отдых. А на сам следующий сезон никаких пауз — ни на этапы Гран-при, ни тем более на чемпионаты России, Европы и мира», - рассказала Медведева «Известиям».

Как сообщал сайт kp.ru, Евгения Медведева получила две серебряных медали в соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Ее мировой рекорд в короткой программе - 81,61 балла - побила только другая российская спортсменка - Алина Загитова. Однако в произвольной программе обе россиянки набрали равное количество баллов.

По словам Медведевой, она оставила всю себя на льду, а самым ярким воспоминанием за всю Олимпиаду оказались выкрики фанатов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Силуанов: президент просил правительство обеспечить рост экономики в 3,7-3,8%
Пушков: демонстрация новейших вооружений не означает подготовку к войне
Силуанов: новое оружие не потребовало увеличения расходов на оборону
Более 470 человек эвакуированы из-за пожара в московской школе
Путин заявил, что майские указы 2012 года помогли выполнению амбициозных задач в стране
Эксперт рассказал о задачах новейшего российского лазерного комплекса
Российский фильм «Лед» покажут в Китае на 25 тысячах экранов
Путин: США развернули пять крейсеров и 30 эсминцев у берегов России
Путин: Ядерная стратегия США вызывает большую озабоченность
Пушков назвал два источника кризиса между Россией и Советом Европы
Дочь Назарбаева: «Русский язык в Казахстане никто не отменял»
За два дня 13 картин Пикассо ушли к одному покупателю
В Госдуме опровергли информацию о прекращении сотрудничества с ЕСПЧ
Аэропорт Женевы был временно закрыт из-за морозов и снегопадов
Верховная Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде
Памфилова не услышала в послании Путина Федеральному собранию агитации
В Нью-Йорке выплатят 180 тысяч долларов трем женщинам, снявшим хиджабы
ЦБ исключит 1200 бизнесменов из «черного списка»
Послание Путина Федеральному собранию стало рекордным по длительности
Путин о новом оружии: нас никто не слушал - послушайте сейчас
Путин: таких героев, как офицер Филипов, у других стран не будет никогда
Путин назвал "героев нашего времени"
Путин о новейшем оружии России: ничего мы не нарушаем
Путин: российское сверхзвуковое оружие практически неуязвимо
Патриарх Кирилл завел аккаунт в Instagram