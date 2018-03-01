2018-03-01T16:18:45+03:00
Политика

Силуанов: новое оружие не потребовало увеличения расходов на оборону

Министр финансов РФ заверил, что в ближайшем будущем военные траты увеличатся
Алексей КАРЕЛИН
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Министр финансов РФ Антон СилуановМинистр финансов РФ Антон СилуановФото: REUTERS
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Показанное во время оглашения Послания Федеральному собранию оружие не потребовало дополнительных средств из бюджета. В последующие годы расходы на оборону будут расти, но в пределах, указанных в госпрограмме вооружений. Об этом рассказал министр финансов России Антон Силуанов.

«Президент недавно утвердил Госпрограмму вооружений. Все то, что сегодня было показано [в ходе послания президента Федеральному собранию], - это было сделано за счет тех ресурсов, которые выделялись в предыдущие годы. Поэтому с учетом утвержденной программы вооружений на предстоящие годы будут реализовываться и новые задачи, о которых говорил президент», - передает ТАСС слова министра.

Госпрограмма вооружений утверждена президентом в феврале и рассчитана до 2027 года. Основной приоритет в ней ставится на развитие систем ядерного сдерживания и высокоточного оружия. Согласно документу, Минобороны планирует обзавестись самолетами вертикального взлета и с укороченной посадкой, 114 боевыми вертолетами Ка-52 «Аллигатор».

«Позиционирование России на международной арене - это и авторитет нашей страны», - отметил Силуанов важность повышения обороноспособности РФ.

В рамках оглашения Послания президента Федеральному собранию на большом экране продемонстрировали новейшее оружие России. Среди них были межконтинентальная ракета "Сармат", боевой лазерный комплекс, сверхзвуковое оружие. По словам Путина, аналогов российскому оружия в мире не существует, передает сайт kp.ru.

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