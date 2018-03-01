2018-03-01T18:02:38+03:00
Умные вещи

Эксперты призвали не скачивать приложение GetContact: «Остановитесь!»

А уже скачавшим специалисты рассказали, как удалить свой номер из общей базы данных
Дарья ИВАШКИНА
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Эксперты призвали не скачивать приложение GetContactЭксперты призвали не скачивать приложение GetContact
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Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) - организация, занимающаяся созданием дружественной интернет-среды, - призвала не скачивать мобильное приложение GetContact, которое позволяет узнать, под каким именем вы записаны в чужом телефоне. По мнению экспертов, сервис небезопасен как для скачивающего, так и для всей его базы контактов.

Как отметили специалисты, вся проблема в том, что у россиян есть привычка пролистывать пользовательские соглашения. В случае с GetContact пользователи, не прочитав соглашение и просто поставив «галочку» в нужном месте, отдали всю свою базу контактов «на растерзание третьим лицам». Кроме того, невнимательные юзеры дали приложению право передавать этим так называемым третьим лицам информацию о своих аккаунтах в социальных сетях, должностях и местах работы, фотографии, адреса электронной почты и многие другие личные данные.

В связи с этим в РоЦИТ дали несколько советам тем, кто уже скачал GetContact. Так, эксперты рекомендовали им сначала удалить свой аккаунт в самом приложении (через «Параметры» учетной записи в пункте «О Get Contact»), а затем удалить свой номер из базы данных на официальном сайте сервиса.

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