Порошенко пригрозил арестом активов «Газпрома» при невыплате долга

1 Март 19:34 2018-03-01T19:34:28+03:00

Кроме того, украинский лидер поручил провести трехсторонние консультации с Еврокомиссией и Россией по этой ситуации

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Президент Украины Петр Порошенко, выступая в четверг, 1 марта, на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), призвал арестовать активы «Газпрома», если российская энергетическая компания не выполнит решение Стокгольмского арбитража и не выплатит НАК «Нафтогаз» 2,56 миллиарда долларов.

«Безотлагательно собрать совещание, и если «Газпром» не выплатит НАК «Нафтогаз» (средства согласно решению суда), НАК должен добиться ареста активов «Газпрома» и обеспечить выполнение решения суда», - сказал глава незалежной.

Кроме того, Порошенко поручил главе украинского МИДа Павлу Климкину провести трехсторонние консультации с Еврокомиссией и Россией для выполнения решения Стокгольмского арбитража по газу, передает «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 28 февраля суд обязал «Газпром» доплатить «Нафтогазу» 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита в Европу. Однако с учетом тех средств, которые украинская сторона должна выплатить РФ, сумма была уменьшена до 2,56 миллиарда долларов.