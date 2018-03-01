2018-03-01T19:34:28+03:00
Политика

Порошенко пригрозил арестом активов «Газпрома» при невыплате долга

Кроме того, украинский лидер поручил провести трехсторонние консультации с Еврокомиссией и Россией по этой ситуации
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments103
Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Украины Петр Порошенко, выступая в четверг, 1 марта, на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), призвал арестовать активы «Газпрома», если российская энергетическая компания не выполнит решение Стокгольмского арбитража и не выплатит НАК «Нафтогаз» 2,56 миллиарда долларов.

«Безотлагательно собрать совещание, и если «Газпром» не выплатит НАК «Нафтогаз» (средства согласно решению суда), НАК должен добиться ареста активов «Газпрома» и обеспечить выполнение решения суда», - сказал глава незалежной.

Кроме того, Порошенко поручил главе украинского МИДа Павлу Климкину провести трехсторонние консультации с Еврокомиссией и Россией для выполнения решения Стокгольмского арбитража по газу, передает «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 28 февраля суд обязал «Газпром» доплатить «Нафтогазу» 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита в Европу. Однако с учетом тех средств, которые украинская сторона должна выплатить РФ, сумма была уменьшена до 2,56 миллиарда долларов.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Американский генерал рассказал, как Пентагон может противостоять гиперзвуковому оружию
«Что им остается говорить?»: Пушков прокомментировал заявления Пентагона после выступления Путина
Из-за конфликта «Нафтогаза» с «Газпромом» Украине придется экономить газ
Госдеп США: Россия нарушает международные договоры, разрабатывая «дестабилизирующие системы оружия»
США снова обвинили Россию в том, что происходит в Сирии
Госдеп США одобрил поставки ПТРК Javelin Украине
Пучдемон не захотел снова возглавить Каталонию
Лукашенко пригрозил России ответом на запрет молока из Белоруссии
Главком ВКС рассказал о возможностях гиперзвукового комплекса «Кинжал»
Боевики в Восточной Гуте устраивают показательные казни
Генсек ОБСЕ сообщил о намерении посетить Донбасс
Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия в США
Мэй раскритиковала подготовленный ЕС проект соглашения по Brexit
Пентагон прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
BMW объяснила отсутствие среди машин для призеров Олимпиады-2018 модели X6
В Москве образовались восьмибалльные пробки
Путин посетил игру 1/8 финала Высшей лиги КВН
Главком ВМФ рассказал о возможностях подводного беспилотника
СНБО Украины продлил санкции в отношении российских банков
Шойгу: разработку новейшего оружия реализовали в рамках госпрограммы
Спасённому изо льда коту ищут хозяев
Билл Гейтс назвал криптовалюты смертельно опасными для человечества
Володин: говорить о вероятном выходе России из-под юрисдикции ЕСПЧ некорректно