2018-03-01T23:26:32+03:00
Политика

Путин посетил игру 1/8 финала Высшей лиги КВН

В театр Российской армии глава государства отправился практически сразу после обращения к Федеральному собранию [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собраниюПрезидент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собраниюФото: REUTERS
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Стало известно, куда отправился президент России Владимир Путин после оглашения послания Федеральному собранию. Как выяснилось, в четверг вечером, 1 марта, глава нашего государства прибыл в Центральный академический театр Российской армии, чтобы посмотреть там очередную игру КВН.

О том, что российских лидер приехал на 1/8 финала Высшей лиги, сообщает официальный Twitter Клуба веселых и находчивых. Стоит отметить, что за право выйти в четвертьфинал 1 марта боролись команды из Армавира, Иркутска, Мурманска, Сургута и Тюменской области.

А чуть позднее выяснилось, что Путин даже выходил на сцену и пообщался там с бессменным ведущим КВН Александром Масляковым. Последний спросил у главы государства, найдется ли у него время прийти на финальную игру в декабре. На это президент ответил: «Некорректный вопрос! Но если вы приглашаете меня в любом, личном качестве, то я приду».

Напомним, Путин уже не раз приезжал к КВНщикам. Так, нынешний его визит стал восьмой по счету. А вот в ноябре 2016 года, как сообщал сайт kp.ru, российский лидер побывал на юбилейном вечере в честь 55-летия КВН, проходившем в Большом Кремлевском дворце.

Александр Масляков пригласил Владимира Путина на игру КВН.

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