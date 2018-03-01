Пентагон прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

1 Март 21:54 2018-03-01T21:54:06+03:00

В Минобороны США заявили, что американские военные «готовы защитить свою страну, что бы ни случилось»

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В Пентагоне прокомментировали обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. В частности, там заверили, что ничуть не удивлены заявлениями главы нашего государства о разработках новейших вооружений. При этом представитель Минобороны США Дана Уайт подчеркнула, что Соединенные Штаты «готовы защитить свою страну, что бы ни случилось».

«Мы не удивлены заявлениями. Американцы могут быть уверены, что мы полностью готовы. <…> Мы уверены, что готовы защитить свою страну, что бы ни случилось», - сказала Уайт.

Также она заметила, что Пентагон учел создание новых российских оборонных систем при подготовке ядерной доктрины страны. «Это оружие, которое мы обсуждаем, разрабатывается уже очень давно. Так что наша ядерная доктрина принимает это во внимание», - цитирует официального представителя американского министерства обороны РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг, 1 марта, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В частности, в ходе своего выступления глава нашего государства рассказал о новейшем российском оружии.