2018-03-01T21:54:06+03:00
В мире

Пентагон прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

В Минобороны США заявили, что американские военные «готовы защитить свою страну, что бы ни случилось»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments131
Пентагон прокомментировал послание Путина Федеральному собраниюПентагон прокомментировал послание Путина Федеральному собраниюФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Пентагоне прокомментировали обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. В частности, там заверили, что ничуть не удивлены заявлениями главы нашего государства о разработках новейших вооружений. При этом представитель Минобороны США Дана Уайт подчеркнула, что Соединенные Штаты «готовы защитить свою страну, что бы ни случилось».

«Мы не удивлены заявлениями. Американцы могут быть уверены, что мы полностью готовы. <…> Мы уверены, что готовы защитить свою страну, что бы ни случилось», - сказала Уайт.

Также она заметила, что Пентагон учел создание новых российских оборонных систем при подготовке ядерной доктрины страны. «Это оружие, которое мы обсуждаем, разрабатывается уже очень давно. Так что наша ядерная доктрина принимает это во внимание», - цитирует официального представителя американского министерства обороны РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг, 1 марта, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В частности, в ходе своего выступления глава нашего государства рассказал о новейшем российском оружии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Американский генерал рассказал, как Пентагон может противостоять гиперзвуковому оружию
«Что им остается говорить?»: Пушков прокомментировал заявления Пентагона после выступления Путина
Из-за конфликта «Нафтогаза» с «Газпромом» Украине придется экономить газ
Госдеп США: Россия нарушает международные договоры, разрабатывая «дестабилизирующие системы оружия»
США снова обвинили Россию в том, что происходит в Сирии
Госдеп США одобрил поставки ПТРК Javelin Украине
Пучдемон не захотел снова возглавить Каталонию
Лукашенко пригрозил России ответом на запрет молока из Белоруссии
Главком ВКС рассказал о возможностях гиперзвукового комплекса «Кинжал»
Боевики в Восточной Гуте устраивают показательные казни
Генсек ОБСЕ сообщил о намерении посетить Донбасс
Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия в США
Мэй раскритиковала подготовленный ЕС проект соглашения по Brexit
BMW объяснила отсутствие среди машин для призеров Олимпиады-2018 модели X6
В Москве образовались восьмибалльные пробки
Путин посетил игру 1/8 финала Высшей лиги КВН
Главком ВМФ рассказал о возможностях подводного беспилотника
СНБО Украины продлил санкции в отношении российских банков
Порошенко пригрозил арестом активов «Газпрома» при невыплате долга
Шойгу: разработку новейшего оружия реализовали в рамках госпрограммы
Спасённому изо льда коту ищут хозяев
Билл Гейтс назвал криптовалюты смертельно опасными для человечества
Володин: говорить о вероятном выходе России из-под юрисдикции ЕСПЧ некорректно