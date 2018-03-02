2018-03-02T01:31:04+03:00
Политика

Госдеп США одобрил поставки ПТРК Javelin Украине

В Пентагоне отмечают, что эта сделка в интересах нацбезопасности Штатов, так как противотанковые ракетные комплексы повысят обороноспособность Незалежной
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Американские переносные противотанковые ракетные комплекы (ПТРК) JavelinАмериканские переносные противотанковые ракетные комплекы (ПТРК) JavelinФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Госдепартамент США разрешил поставки продаже переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin Украине, одобрив сделку на сумму примерно в 47 миллионов долларов, говорится в сообщении на сайте Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона.

Отмечается, что потенциальная продажа Киеву американских «Джавелинов» пойдет на пользу внешней политике и национальной безопасности Соединенных Штатов, так как комплексы повысят обороноспособность Украины.

Как сообщал сайт kp.ru, ожидается, что Киев получит 35 ракетных комплексов Javelin, ракеты и оборудование к ним, причем ранее лидер Незалежной Петр Порошенко говорил, что эти поставки будут оплачены из американского бюджета.

А 28 февраля он даже сроки назвал: по словам Порошенко, первая партия заокеанского оружия прибудет на Украину уже через несколько недель. Правда, в Минобороны США это заявление назвали преждевременным.

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