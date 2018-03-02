США снова обвинили Россию в том, что происходит в Сирии

СЕГОДНЯ 01:53 2018-03-02T02:04:14+03:00

В госдепе заявили, что обсуждают с другими странами и «изучают механизмы», как привлечь Москву к ответственности

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Россия несет ответственность за то, что в Сирии не соблюдается режим перемирия и применяется химоружие, поэтому Вашингтон рассматривает возможности дипломатического давления на Москву, чтобы она, в свою очередь, повлияла на официальный Дамаск и добилась прекращения боевых действий, заявила на брифинге в четверг официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Мы наблюдаем за положением дел в Восточной Гуте после того, как в ООН в субботу было единогласно утверждено прекращение огня, но боевые действия продолжаются […] прекращение огня не работает, и Россия призвала к созданию смехотворных гуманитарных коридоров, однако ей нужно просто делать то, за что проголосовали страны-члены ООН», - в частности, сказала она.

По словам главного пресс-секретаря госдепа, Соединенные Штаты ведут переговоры со странами-единомышленниками по всему миру, обсуждают ситуацию в САР, «изучают ряд механизмов, которые позволят привлечь к ответственности Россию и Сирию».

«Мы привлечем Россию к ответственности. Вы знаете, что мы никогда не анонсируем санкции, но я могу сказать вам, что есть некоторые возможности, которые в настоящее время рассматриваются», - цитирует заявление Хезер Науэрт ТАСС.