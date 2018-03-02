Опубликовано видео очередной перепалки Жириновского и Собчак в ходе дебатов

СЕГОДНЯ 12:25 2018-03-02T12:25:01+03:00

В этот раз кандидаты в президенты России "прошлись" по родственникам друг друга [видео]

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Кандидаты в президенты России Владимир Жириновский и Ксения Собчак в очередной раз устроили перепалку в ходе дебатов. В этот раз политики решили ограничиться только словами, перейдя к обсуждению родственников друг друга.

Началось все с того, что телеведущая упрекнула лидера ЛДПР в продвижении своего сына Игоря Лебедева по карьерной лестницы, на что Жириновский тут же ответил, вспомнив поддержку, оказанную Собчак ее отцом Анатолием. Политик выразил мнение, что именно первый мэр Санкт-Петербурга сделал из дочери ту, кем она является сейчас.

"А вам что, не ваш покойный папа дорогу открыл, что ли, а?" - с возмущением спросил Жириновский.

Собчак поспешила оспорить слова оппонента и напомнила, что сейчас занимается журналистской деятельностью, за которую и получает соответствующие гонорары.

На этом спор, возникший в четверг, 2 марта, и завершился. Первым прекратить перепалку решил лидер ЛДПР, который вернулся к ранее поднятой теме социальных лифтов.

Как сообщал сайт kp.ru, недавние дебаты Жириновского и Собчак прошли в еще более напряженной атмосфере. Тогда телеведущая плеснула политику в лицо стакан воды, а он назвал ее "сумасшедшей дурой".