Жириновский и Собчак снова устроили перепалку в ходе дебатов

1 Март 22:25 2018-03-01T23:03:28+03:00

Собчак облила Жириновского водой во время дебатов. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обругал Ксению Собчак матом во время записи предвыборных дебатов на канале «Россия 1». Телеведущая в ответ облила политика водой.

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В четверг, 1 марта, кандидаты в президенты России Владимир Жириновский и Ксения Собчак снова устроили перепалку в ходе дебатов. На этот раз претенденты на высший политический пост вступили в конфликт из-за родственников.

Все началось с того, что Собчак выразила мнение о том, что ее оппонент на протяжении долгого времени оказывает своему сыну Игорю Лебедеву поддержку в его карьере.

На это Жириновский заметил, что телеведущая стала тем, кем она является, только благодаря своему отцу: по его словам, именно Анатолий Собчак «открыл дорогу» нынешнему кандидату в президенты. «А вам что, не ваш покойный папа дорогу открыл, что ли, а?» - возразил лидер ЛДПР.

В ответ Ксения Собчак заметила, что занимается журналистской деятельностью, за которую получает соответствующие гонорары.

Стоит отметить, что первым прекратить ссору решил Жириновский: он резко вернулся в теме, о которой говорил до перепалки. «Хорошо, но сейчас мое время, я говорю про социальные лифты», - сказал он.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне Собчак облила Жириновского водой в ходе дебатов.

ОТВЕТ ВЛАДИМИРА ЖИРИНОВСКОГО

Реакция Жириновского на скандал с Ксенией Собчак: «Манипуляторы превращают выборы в клоунаду»

После скандала пресс-служба рассказала «КП» о случившимся.

- Пятеро фейковых кандидатов, подключенных к кампании по выборам президента России (Собчак, Бабурин, Явлинский, Титов и Сурайкин), которые суммарно имеют меньший рейтинг, чем любой из троих лидеров гонки, продолжают с успехом срывать предвыборную работу основных конкурентов действующего президента, исполняя тем самым свое предназначение, - рассказали в пресс-службе. - Фиктивный кандидата Сергей Бабурин, который имитирует русского националиста, откусывая крохи голосов у главных оппонентов, беззастенчиво оболгал Владимира Жириновского, заявив, что тот якобы радовался расстрелу Верховного Совета РСФСР в 1993 году. Когда лидер ЛДПР ткнул в эту ложь и потребовал Бабурин объясниться, вновь подключилась Собчак. С ухмылкой она прокомментировала горячую полемику: «В вашем возрасте вредно так волноваться» и потребовала «прекратить балаган», обращаясь почему-то к Жириновскому, который лишь требовал прекратить лгать. Это типичные провокационные фразы или на современном сленге «троллинг», цель которых взбесить оппонента. Надо признать, это удалось.

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

«ЗА МАТ ДОЛЖНЫ ОШТРАФОВАТЬ»

- Теоритически, за мат в эфире и оскорбления Собчак, Жириновского можно засудить, - поделился с «КП» известный адвокат Сергей Жорин. – Ксения может обратиться в суд. Должны быть проверки полиции, следствие. А по закону Жириновскому должны выписать штраф. Но это только теория. На деле у нас депутаты над законом. Вот Милонов – что не слово, то экстремизм. Но его никто не трогает. И Жириновский, сколько я себя помню, у нас неприкасаемый.

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