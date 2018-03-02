В Кремле обеспокоены новыми пошлинами США на сталь и алюминий

СЕГОДНЯ 15:23 2018-03-02T15:23:10+03:00

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие меры направлены против многих стран

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В Кремле выразили обеспокоенность планами США относительно введения новых пошлин на импорт стали и алюминия. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такие действия направлены против многих стран.

"Эта ситуация заслуживает самого пристального внимания", - подчеркнул представитель Кремля, ответив, что ряд мировых держав уже высказали крайнюю обеспокоенность происходящим.

Так, ранее сайт kp.ru писал о том, что глава МИД Германии Зигмар Габриэль призвал ЕС решительно отреагировать на действия американцев, ставящих под угрозу рабочие места в Европе.

"Мы разделяем эту обеспокоенность и тщательно анализируем ситуацию, которая складывается в торговых отношениях после этого заявления", - добавил Песков.

Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал односторонее увеличение пошлины на ввоз в страну алюминия и стали на 25% и 10% соответственно.