Двум детям удалось покинуть Восточную Гуту по гуманитарному коридору

2 Март 20:39 2018-03-02T20:39:51+03:00

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В пятницу, 2 марта, в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии сообщили, что гуманитарный коридор в Восточной Гуте удалось пересечь двум детям.

По словам представителя ЦПВС Владимира Золотухина, мальчик и девочка смогли покинуть анклав, несмотря на то, что боевики вели по ним огонь. Дело в том, что сирийские военные вовремя заметили малышей и успели организовать им встречу и прикрытие.

«Ночью к гуманитарному коридору удалось выйти двум детям. Дежурившие на пункте пропуска сирийские военнослужащие заранее засекли их движение и поэтому смогли организовать встречу и прикрытие, поскольку боевики вели по детям огонь из стрелкового оружия», - цитирует Золотухина ТАСС.

Также представитель центра примирения сторон заметил, что в настоящее время с детьми работают врачи и психологи.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 27 февраля Россия открыла в пригороде Дамаска гуманитарный коридор для того, чтобы обеспечивать безопасный проход местных жителей и эвакуацию пострадавших. Однако накануне гуманитарная пауза была сорвана боевиками, которые не прекратили минометный обстрел и блокируют выходы из зоны конфликта.