Путин поздравил с днём рождения Горбачёва

СЕГОДНЯ 03:45 2018-03-03T03:53:49+03:00

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Глава российского государства Владимир Путин поздравил бывшего президента СССР Михаила Горбачёва с 87-летием. Поздравительная телеграмма лидера России опубликована на сайте международного фонда социально-экономических и политологических исследований «Горбачёв-Фонд».

«Уважаемый Михаил Сергеевич! Примите поздравления с днём рождения. В нашей стране и за её пределами вас знают как опытного политика, авторитетного государственного и общественного деятеля, ценят ваше заинтересованное участие в реализации востребованных просветительских, образовательных, благотворительных проектов, значимый вклад в развитие международного гуманитарного сотрудничества. Желаю вам доброго здоровья и всего наилучшего», говорится в поздравлении Владимира Путина.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, отвечая на многочисленные вопросы участников медиафорума Общероссийского народного фронта в Калининграде, президент России, в частности, сказал, что он хотел бы предотвратить развал Советского Союза.

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