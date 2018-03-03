СМИ: Трамп решил развязать торговую войну в приступе гнева

СЕГОДНЯ 15:53 2018-03-03T15:53:12+03:00

Ранее на этой неделе американский лидер объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия

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В субботу, 3 марта, в зарубежных СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп принял решение повысить пошлины на импорт стали и алюминия в приступе гнева.

Как рассказал журналистам некий чиновник, знакомый с ситуацией, в тот день американский лидер «не владел собой» и явно «был настроен на драку». По словам источника в американской администрации, таким Трампа в Белом доме еще не видели.

Выяснилось, что в день, когда глава Соединенных Штатов начал торговую войну, его голова была занята совершенно не алюминием со сталью. Так, он был явно не доволен последними действиями генпрокурора США Джеффа Сешнса, расследующего «вмешательство России» в выборы, которые прошли в Америке в ноябре 2016 года. Кроме того, Трампа беспокоила ситуация с его зятем и старшим советником Джаредом Кушнером, которого ранее лишили доступа к гостайне из-за намерения ряда странам манипулировать им в своих целях, сообщает телеканал NBC.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 1 марта, Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно. При этом хозяин Белого дома заявил, что сталелитейная промышленность США сильно пострадала из-за «несправедливых условий торговли», и заверил, что больше никому не позволит «пользоваться» страной.