ЕК подтвердила добросовестность поставок газа из России

СЕГОДНЯ 03:59 2018-03-04T03:59:27+03:00

Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа в ЕС Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Глава Еврокомиссии по Энергетическому союзу провел переговоры с российской и украинской сторонами

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Россия выполняет все свои обязательства по поставкам голубого топлива в Европу. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Она рассказала, что заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович в пятницу и субботу вел переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, президентом «Нафтогаза» Андреем Коболевым и министром энергетики России Александром Новаком.

Коболев заверил Шефчовича, что ситуация с газом на Украине «находится под контролем и хорошо регулируется после принятия правительством специальных мер», что «Нафтогаз» заключает контракты на дополнительные объемы газа из Польши, передает Интерфакс.

«Со своей стороны, министр Новак дал заверения в том, что транзит газа в государства-члены ЕС не находится под угрозой и остается надежным», - отметила Итконен.

Также сайт kp.ru сообщал ранее, что Россия и Украина готовы продолжать контакты с Еврокомиссией по вопросам поставок газа, и что Шефчович поставлен в известность о том, что «Газпром» намерен расторгнуть контракты с «Нафтогазом». Однако эта процедура может занять некоторое время.