2018-03-03T23:44:12+03:00
Политика

Россия и Украина готовы контактировать с Еврокомиссией по вопросам газа

В ЕК отметили, что на реализацию решения "Газпрома" о разрыве контракта с "Нафтогазом" может потребоваться время
Юлия ДИВЕЕВА
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"Газпром" и "Нафтогаз" продолжать обсуждать вопросы поставок газа"Газпром" и "Нафтогаз" продолжать обсуждать вопросы поставок газаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия и Украина готовы продолжать контакты с Еврокомиссией по вопросам поставок газа. Об этом сообщили в пресс-службе ЕК.

Там отметили, что обе страны подтвердили свое намерение. При этом представитель ЕК отметил, что заместитель председателя Европейской комиссии и еврокомиссар по вопросам энергетики Марош Шефчович поставлен в известность о том, что "Газпром" намерен прервать контракты с "Нафтогазом". Однако эта процедура может занять некоторое время.

В пятницу и субботу Шефчович провел встречи с представителями украинской и российской газовых компаний, сообщает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что компания не хочет разрывать котнракты с российской стороной, что готова обсудить и пересмотреть тариф на транзит газа. Заявление было сделано после того, как "Газпром" объявил о решении расторгнуть все контракты с «Нафтогазом».

При этом в субботу президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна преодолела критическую ситуацию с газом, покрыв дефицит топлива за счет реверсных поставок из Европы. Он также заверил, что Украина в полном объеме обеспечила транзит российского газа в страны Евросоюза и не отбирала его на собственные нужды.

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