Глава Минторга США объяснил решение Трампа по пошлинам на сталь и алюминий

4 Март 21:53 2018-03-04T21:53:44+03:00

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В воскресенье, 4 марта, министр торговли США Уилбур Росс объяснил решение президента США Дональда Трампа по пошлинам на сталь и алюминий.

По его мнению, увеличение ввозных пошлин не должно никого удивлять, ведь глава Соединенных Штатов еще около года назад поручил американскому Минторговли провести исследования по стали и алюминию. Кроме того, как заметил Росс, были и межведомственные исследования на эту тему.

«Решение не было внезапным. <…> Почти год назад он (Трамп) дал указание министерству торговли провести исследования по стали и алюминию. Были межведомственные исследования до того, как они были обнародованы. Поэтому спустя год приготовлений, не думаю, что кто-то должен быть шокирован», - сказал американский министр в интервью телеканалу NBC.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 1 марта, Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно. После этого в СМИ появилась информация о том, американский лидер принял это решение в приступе гнева.