«Оскары» за грим и костюмы получили фильмы «Темные времена» и «Призрачная нить»

СЕГОДНЯ 06:20 2018-03-05T06:20:24+03:00

Казухиро Цудзи, Люси Сиббик и Дэвид Малиновски с наградами за лучший грим и прически для фильма "Темные времена" Фото: REUTERS

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На церемонии награждения премией американской киноакадемии искусств вручили награды в технических номинациях. «Оскаров» получили Фильмы «Темные времена» и «Призрачная нить».

Первая лента была отмечена статуэткой в номинации «Лучший грим и прически». Награду получал японский гример Казухиро Цудзи. Он поблагодарил режиссера картины Джо Райта за возможность поработать с исполнителем главной роли Уинстона Черчилля – Гэри Олдманом.

«Призрачная нить» стала лауреатом за лучший дизайн костюмов, выполненный Марком Бриджесом. Конкуренцию фильму Пола Томаса Андерсона в этой номинации составили диснеевский фильм «Красавица и чудовище» Билла Кондона, «Темные времена», «Форма воды» Гильермо дель Торо, а также «Виктория и Абдул» Стивена Фриза, передает ТАСС.

Также награду вручили за лучшую работу художника-постановщика. За статуэтками на сцену кинотеатра «Долби» поднялись три художника-декоратора, работавшие над «Формой воды».

Как писал сайт kp.ru, ранее награду получил актер Сэм рокуэлл за лучшую мужскую роль второго плана.

Напомним, что на премию Американской киноакадемии в категории «Лучший иноязычный фильм» номинирован фльм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь».