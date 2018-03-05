2018-03-05T18:11:00+03:00
Политика

«Нафтогаз Украины» потребовал от «Газпрома» компенсации за дорогой газ из Европы

Стоимость газа из Европы для украинской компании в текущем месяце будет на 34 процента выше, чем стоил бы газ из России
Екатерина БОЛГОВА
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"Нафтогаз" потребовал компенсации от "Газпрома" за дорогой европейский газ"Нафтогаз" потребовал компенсации от "Газпрома" за дорогой европейский газФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Компания «Нафтогаз Украины» потребовала от российского «Газпрома» компенсации за дорогой газ, закупаемый из Европы.

Напомним, сайт kp.ru ранее сообщал, что «Нафтогаз» закупает газ из Европы по ценам намного выше, чем российский. Так, столимость европейского газа в текущем месяце будет на 34% выше, чем стоил бы газ из России. Коммерческий директор»Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что российской стороне уже направлено соответствующее уведомление.

«Вся эта переплата будет выставлена "Газпрому" для компенсации», — написал Витренко на своей странице Facebook.

Он отметил, что компаний а изначально рассчитывала на закупку российского газа в начале марта, так как стоимость европейского топлива до одной тысячи долларов за тысячу кубометров.

Также ранее сообщалось, что «Газпром» направил украинской компании официальное уведомление о том, что начинается процедура расторжения контрактов через Стокгольмский арбитраж.

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