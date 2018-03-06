2018-03-06T22:43:11+03:00
Политика

Захарова: вопрос о смене посла РФ в Аргентине стоит на повестке дня

Однако, это никак не связано с нашумевшим "кокаиновым делом" и является лишь частью плановой ротации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель МИД РФ Мария ЗахароваПредставитель МИД РФ Мария ЗахароваФото: Евгения ГУСЕВА
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Вопрос о плановой ротации посла России в Аргентине стоит на повестке дня. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, замена действующего главы диппредставительства Виктора Коронелли не зависит от внешних обстоятельств и не связана с нашумевшим "кокаиновым делом".

"Он там находится более 6 лет, и само собой вопрос на повестке дня стоит, потому что послы назначаются исключительно президентом на 4-5 лет в "больших точках". Это может быть и более длительный срок, но, например, для Аргентины 6 лет — это как раз тот срок, после которого начинается вопрос о ротации посла", - сказала дипломат в эфире радио "Эхо Москвы".

Она подчеркнула, что сам Коронелли знает о своем скором смещении с поста.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в декабре 2016 года именно этот дипломат обнаружил на территории российского посольства в Буэнос-Айресе 12 чемоданов с кокаином. Между тем, о ходе совместного расследования наших спецслужб с аргентинскими стало известно лишь недавно.

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