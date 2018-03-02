2018-03-02T14:03:07+03:00
Общество

В Германии подтвердили задержание фигуранта "кокаинового дела"

Мера пресечения для россиянина Андрея Ковальчука будет определена в течение дня
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Подозреваемый уверяет, что у него было всего 8 чемоданов и все другого цвета. ФОТО Твиттер gendarmeriaПодозреваемый уверяет, что у него было всего 8 чемоданов и все другого цвета. ФОТО Твиттер gendarmeria
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Один из фигурантов дела об организации наркотрафика из Южной Америки через российское посольство в Аргентине 50-летний бизнесмен Андрей Ковальчук был задержан правоохранительными органами Германии. Данную информацию подтвердили в диппредставительстве РФ в ФРГ, а также в прокуратуре Берлина.

"Сегодня берлинский суд должен определить ему меру пресечения, после чего будет решаться вопрос о его экстрадиции в Россию. До настоящего момента семья задержанного не выходила на контакт с посольством. В случае обращения ему будет оказано все необходимое консульское содействие", - передает ТАСС со ссылкой на российскую дипмиссию.

Между тем, в берлинской прокуратуре сообщили, что теперь РФ должна в течение 40 дней передать германской стороне материалы по делу Ковальчука. Данная необходимость является частью стандартной процедуры.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что по версии самого бизнесмена, все происходящее является обычной провокацией со стороны аргентинских и американских спецслужб. Так, в конце 2016 года, покидая отель в Буэнос-Айресе, россиянин якобы имел при себе всего 8 чемоданов, а на кадрах оперативной съемки их 12, и все другого цвета.

Напомним, более года в подсобке школы при посольстве РФ в Аргентине были обнаружены сумки с 389 килограммами кокаина. В ходе совместной операции местных и российских спецслужб были задержаны шесть человек.

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