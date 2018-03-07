2018-03-07T12:36:53+03:00
Экономика

Число долларовых миллионеров в России за год выросло на 27%

Российские мультимиллионеры совокупно владеют состоянием в 1,2 триллиона долларов, что составляет 73,5% ВВП страны
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Совокупно российские миллионеры владеют состоянием оцениваемым в в 1,2 триллиона долларов.Совокупно российские миллионеры владеют состоянием оцениваемым в в 1,2 триллиона долларов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Количество российских граждан с капиталом пять миллионов долларов увеличилось в стране на 27%. Таким образом, их насчитывается на данный момент 38,1 тыс. человек. Таким образом, по данному показателю Россия обошла такие страны как Бразилия, Южная Корея и Тайвань.

Совокупно же российские миллионеры владеют состоянием оцениваемым в в 1,2 триллиона долларов, что составляет 73,5% ВВП, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования, проведенные консалтинговой компанией Knight Frank о распределении благосостояния в мире The Wealth Report 2018.

Что до страны с самым большим количеством миллионеров, чье состояние перевалило за пять миллионов долларов, то это США, добавляется в исследовании Knight Frank.

Накануне Forbes опубликовал список богатейших людей планеты. В мировом рейтинге номером один оказался глава и основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос, Он попадает в тройку лидеров в 2017 году, когда на первом месте значился сооснователь Microsoft Билл Гейтс. Теперь же Гейтс опустился на второе место.

Самым же богатым россиянином является председатель группы «Новолипецкого металлургического комбината» (НЛМК) Владимир Лисин. Forbes оценил состояние миллиардера в $19,1 млрд.

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