2018-03-07T17:17:32+03:00
Происшествия

Полиция Британии расскажет, чем отравился экс-сотрудник ГРУ Скрипаль

Дополнительные детали расследования будут раскрыты в среду вечером
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Расследование по делу отравления Скрипаля и его дочери продолжаетсяРасследование по делу отравления Скрипаля и его дочери продолжаетсяФото: REUTERS
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Британская полиция выяснила, каким именно веществом были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Дополнительные сведения о ходе расследования будут раскрыты вечером в среду, 7 марта.

Такое заявление сделала министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд на заседании правительственного комитета "Кобра", координирующего действия властей королевства в чрезвычайных ситуациях.

"Мы действительно знаем много больше о веществе, полиция выступит с заявлением позже вечером и поделится некоторыми деталями", - цитирует ее BBC News.

Радд подчеркнула, что сейчас нужно просто позволить правоохранителям делать свою работу.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в настоящий момент 66-летний Скрипаль, более десяти лет назад осужденный за шпионаж в пользу Британии, и его 33-летняя дочь все еще находятся в реанимации в критическом состоянии.

Напомним, 5 марта они потеряли сознание недалеко от торгового центра города Солсбери. Медики обнаружили у пострадавших признаки отравления неустановленным веществом.

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