Полиция Британии расскажет, чем отравился экс-сотрудник ГРУ Скрипаль
Британская полиция выяснила, каким именно веществом были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Дополнительные сведения о ходе расследования будут раскрыты вечером в среду, 7 марта.
Такое заявление сделала министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд на заседании правительственного комитета "Кобра", координирующего действия властей королевства в чрезвычайных ситуациях.
"Мы действительно знаем много больше о веществе, полиция выступит с заявлением позже вечером и поделится некоторыми деталями", - цитирует ее BBC News.
Радд подчеркнула, что сейчас нужно просто позволить правоохранителям делать свою работу.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в настоящий момент 66-летний Скрипаль, более десяти лет назад осужденный за шпионаж в пользу Британии, и его 33-летняя дочь все еще находятся в реанимации в критическом состоянии.
Напомним, 5 марта они потеряли сознание недалеко от торгового центра города Солсбери. Медики обнаружили у пострадавших признаки отравления неустановленным веществом.