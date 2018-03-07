2018-03-07T17:37:15+03:00
Общество

Путин подписал закон о безвестно отсутствующих должниках по алмиментам

Вступление в силу документа позволит многим детям получать пенсии по потере кормильца
Алексей КАРЕЛИН
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Путин подписал закон, согласно которому умышленно скрывающихся алиментщиков признают ограниченно дееспособными.Путин подписал закон, согласно которому умышленно скрывающихся алиментщиков признают ограниченно дееспособными.Фото: REUTERS
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Президент России утвердил закон о признании пропавших должников по алиментам «безвестно отсутствующими». Документ позволит изымать у скрывающихся алиментщиков имущество в доверительное управление, расторгать с пропавшими брак без их участия, назначать их детям пенсии по потере кормильца. Умышленно скрывающихся алиментщиков признают ограниченно дееспособными.

Согласно документу, алиментщика будут разыскивать в течение года. Если он так и не найдется, то об этом должен уведомить взыскателя судебный пристав-исполнитель. После этого взыскатель может обратиться в суд, чтобы алиментщика признали безвестно отсутствующим, а ребенку назначили соответствующие выплаты.

По состоянию на 31 декабря 2016 года в розыске свыше четырех лет находится 1101 должник по алиментным обязательствам. Несмотря на это, дети алиментщика не могут получить пенсию.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Совет Федерации одобрил закон 28 февраля, Госдума – 22 февраля.

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