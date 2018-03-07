Путин подписал закон об обязательном психологическом отборе для призывников

СЕГОДНЯ 18:24 2018-03-07T18:24:08+03:00

Психологический отбор будут проводить специалисты по профессиональному психологическому отбору в порядке, устанавливаемом Минобороны РФ

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В среду, 7 марта, президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном психологическом отборе при призыве граждан на военную службу. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно подписанному закону, при призыве на военную службу обязательным становится не только медицинское освидетельствование, но и профессиональный психологический отбор для определения профпригодности. Речь идет о подготовке по военно-учетным специальностям, военной службе, обучению в военно-учебных заведениях.

Психологический отбор будут проводить специалисты по профессиональному психологическому отбору в порядке, устанавливаемом Минобороны России.

Ранее в среду Путин подписал закон об изменении процедуры приобретения лотерейных билетов и выплаты выигрышей по ним. А также глава государства утвердил закон о признании пропавших должников по алиментам «безвестно отсутствующими».