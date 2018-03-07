Путин подписал закон об обязательном психологическом отборе для призывников
В среду, 7 марта, президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном психологическом отборе при призыве граждан на военную службу. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно подписанному закону, при призыве на военную службу обязательным становится не только медицинское освидетельствование, но и профессиональный психологический отбор для определения профпригодности. Речь идет о подготовке по военно-учетным специальностям, военной службе, обучению в военно-учебных заведениях.
Психологический отбор будут проводить специалисты по профессиональному психологическому отбору в порядке, устанавливаемом Минобороны России.
Ранее в среду Путин подписал закон об изменении процедуры приобретения лотерейных билетов и выплаты выигрышей по ним. А также глава государства утвердил закон о признании пропавших должников по алиментам «безвестно отсутствующими».